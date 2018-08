Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklama: Vasat Göztepe, Fenerbahçe'yi yendi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Göztepe Fenerbaçe maçını NTV'de yorumladı.

"VASAT GÖZTEPE FENERBAHÇE'Yİ YENDİ"



"Vasat Göztepe, Fenerbahçe'yi yendi. İyi oynamadılar. Buna alınmasınlar. Çok koştular ve çok mücadele ettiler. Çok değerli bir 3 puan aldılar."

"FENERBAHÇE'NİN ASIL SORUNU"

"Oyuna baktığımız zaman mucizevi bir vuruşla gelen bir gol izledik. Fenerbahçe açısından pas yüzdesi yüksek ama pasın hızlı yavaş. Fenerbahçe'deki asıl şurun şu, oyuncuların maç içerisinde her an her şeyi yapabilecek olması. Topla giderken düşebilir, gol atabilir, beklenmedik bir şey yapabilir. Durup dururken bir hata da yapabilirler. Volkan Demirel gibi... Belki golde hatası yok ama genel anlamda oyuna konsantrasyonları düşük olan oyuncular var."



"PUAN KAYBI BEKLİYORDUM"



"Ben açıkçası geçen haftaki maçtan sonra puan kaybı bekliyorum. Geçen sezonki deplasmanda performansı bu yıl şu ana kadar yok."