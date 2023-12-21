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Spor Rıdvan Dilmen'den bomba derbi sözleri! Ortalık karışacak: Galatasaray ne istiyorsa...
Spor

Rıdvan Dilmen'den bomba derbi sözleri! Ortalık karışacak: Galatasaray ne istiyorsa...

Yeniakit Publisher
2023-12-21 11:22:00 -
Rıdvan Dilmen'den bomba derbi sözleri! Ortalık karışacak: Galatasaray ne istiyorsa...

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Kayserispor, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük galibiyetlerini değerlendirdi. Derbiyle ilgili konuşan Rıdvan Dilmen, Fred'in gördüğü kırmızı karta da değindi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda aldığı Kayserispor galibiyetiyle Galatasaray'ın sahasında Fatih Karagümrük'ü mağlup ettiği maçı yorumladı.

Fenerbahçe'nin beklediğinden daha fazla zorlandığını aktaran Dilmen, "Fenerbahçe 'niye skoru koruyamıyorum' diye düşünmeli" ifadelerini kullandı.

"Süper Lig'in kaderi bu maça bağlı"

Süper Lig'in kaderinin pazar akşamı oynanacak derbiye bağlı olduğunu öne süren Rıdvan Dilmen, Fred'in gördüğü kırmızı karta değindi.

"Fenerbahçe'nin derbi kadrosunda kim olmazsa üzülürsünüz diye sorsalar taraftarların yüzde 99.99'u Fred der" ifadelerini kullanan Rıdvan Dilmen şöyle konuştu:

"Fenerbahçeli taraftarların Dzeko çok değerli oyuncu. Ama Dzeko dahil olmak üzere 25 kişilik kadroda kim olmazsa üzülürüm diye sorsanız, milyonlarca taraftarın yüzde 99,99'u Fred derler. Aman Fred'e bir şey olmasın derler."

Fred'in kırmızı kartı için "Galatasaray ne istiyorsa, Fenerbahçe ne istemiyorsa o oldu" diyen Rıdvan Dilmen, "Fred-Torreira eşleşmesini kaçırmış olduk" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın bu sezon resmi maçlarda en vasat oyununu oynadığını aktaran ünlü yorumcu, "Karagümrük Kadıköy'de Fenerbahçe'yi en zorlayan takımdı. Bugün de Galatasaray'ı çok zorladı." dedi.

Kerem, Mertens, Ziyech ve Icardi'nin fiziksel olarak artık maçları kaldıramadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, bu oyuncularla savunma arasındaki blokların kopuk olduğunu kaydetti.

Günay Güvenç'in performansını öven Rıdvan Dilmen, Okan Buruk'un Zaha'yı derbiye sakladığını söyledi ve "Bence doğru da yaptı" ifadelerini kullandı.

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Rıdvan Dilmen "Galatasaray ne istiyorsa, Fenerbahçe ne istemiyorsa o oldu" demiş ama eksik söylemiş! Galatasaray ne istiyorsa "TFF, MHK, Büyükekşi ve hakemler onu yapmış" demek istemiş galiba!!!
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