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Rıdvan Dilmen Fikret Orman'a seslendi: Kamera sayısını arttırın

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir Beşiktaş maçının ardından siyah beyazlı ekibin başkanı Fikret Orman'a çağrıda bulundu.

04 Kasım 2018 Pazar 00:42
Rıdvan Dilmen Fikret Orman'a seslendi: Kamera sayısını arttırın

Süper Lig 11. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından Rıdvan Dilmen, NTV'de Fikret Orman'a seslendi.

"FİKRET ORMAN'A RİCADA BULUNUYORUM..."

Fikret Orman'a ricada bulunuyorum. Kulüpler Birliği'nde ilk toplantıda Türk futboluna yapacağınız iyilik... Bütün teknik adamlar canları yandı mı hakemlere gidiyorlar. Derbide taç atışında Valbuena'dan çıktığını gördük mü? Biz göremedik mi? Temiz. Hayır. Demek ki kamera sayımız var. Fenerbahçe açıklama yaptı mesela. Bizim yediğimiz 2. gol de bundan dolayı diyor.

"KAMERA SAYISINI ARTTIRIN"

Kamera sayısını arttırın. Ozan mı yoksa Neustadter'den mi çıktı görelim. Fatih Terim'in basın toplantısındaki hakem tekniği ve psikolojisi sözlerine katılıyorum. Ancak diğerlerine katılmıyorum.

"YAPILABİLECEK BİR HATADIR"

Onun dışında hakemlerin elini Almanya, İspanya, Hollanda ve İtalya'da kolaylaştırıyorlar. Bir tane izleyiciye soruyorum. Dünya Kupası'ndaki hakem kararlarından kafanızda soru işareti kaldı mı? Biz 21. yüzyıldayız. Ozan mı yoksa Neustadter'den mi topun çıktığını yarım saatte anlayamadık. Ancak ne oldu? Protokolde olmayan bir şey tartışıldı. Hakem hatasıdır ama yapılabilecek bir hatadır. Ona rağmen Fırat Aydınus için hata diyemem. Yapılacak bir şeydir. Ancak o görüntü sağlıklı değil.

"FİKRET ORMAN'A BİR VİDEO GÖNDERDİM, GÖZLERİNE İNANAMADI"

Beşiktaş - Fenerbahçe maçından Fikret Orman'a bir video görüntüsü yolladım. Gözlerime inanamadın. Yasak olmasa ve gösterebilsem vallahi billahi şaşırır herkes.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 00:42
  1. Aydın
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Fikret Orman
  4. Beşiktaş
  5. Medipol Başakşehir

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