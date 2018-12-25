Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe İlk yarıyı sondan 2. bitirecek desem 5 bin taraftar beni dövmeye gelirdi

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında ilk yarıyı yorumladı.

İşte Dilmen'in yorumları:

"Maçın ilk yarısı vasat bir futbol vardı sahada"

"Antalya özellikle büyük takımlara karşı böyle oynuyor. Bugün 1-0 kazansa, ligin ikincisi ile puanı eşitleyecek. Bülent hocaya 1 puan verseler, hemen eve gidecek."

"Fenerbahçe'nin problem çözsün diye bir hayli oyuncusu var, Valbuena sakat olmasına rağmen. Ersun Yanal'ın devreye girmesi gereken bir hal aldı maç."

"Orta sahada, bu kötü zeminde, 20 futbolcu orta sahada oynuyor. Ersun Yanal'ın bir farkını söyleyeyim, Neustadter taktik faul yaptı, daha önce yapmıyordu. Bazen taktik fauller gerekiyor."

"Ben orta saha hastasıyımdır, orta sahan iyi olacak ama bugün orta saha oyuncusu fazla Fenerbahçe'nin."

Maç sonu değerlendirmeleri:

"Sezonun ilk programını yaptığımız gün ''Fenerbahçe, ilk yarıyı sondan 2. bitirecek'' desem 5 bin Fenerbahçe taraftarı beni dövmeye gelirdi. Diğer takımın taraftarları ''Hocam sen ne diyorsun?'' derlerdi. Bana da deli derler ve Bakırköy'e götürürlerdi."

"İlk yarının olayı Başakşehir'in lider olması, son şampiyon Galatasaray'ın daha az puan alması veya Beşiktaş'ın düşüşte olması değil. Fenerbahçe'nin küme düşme hattında olması. Futbol tarihinin olayıdır bu."

"Mehmet Ekici çocuk Antalya'yı tek başına yenmeye çalıştı, yenemedi."