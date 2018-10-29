Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ı ezdik, hapsettik derken Ali Koç ve yönetim yanılıyordu

Süper Lig 10. haftasında Fenerbahçe sahasında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı değerlendirdi.

"COCU ONU BİLE YAPAMIYOR"

"İsmail Kartal kadroyu gördüğünde ve Oğuz Kağan sakatlandığında, oyuna girmek üzere olan Frey var. Bırakın taktikleri. Bir teknik adam Frey'i oyuna sokmak üzereyken, Ayew veya Slimani'yi çıkaracaktı. Şunu yapması lazım. Frey sen bekle. Elif Elmas gel buraya demesi lazım. Onu bile yapmıyor Cocu."

"ORTA SAHA BOŞ KALDI"

"İyi hatırlayın bu oyunu. Ne zaman Oğuz Kağan sakatlandı. Garip bir düzene geçti. Jailson kaldı orta sahada. Dikkat ederseniz 1-0'ken Ankaragücü takımı alkışlandı. Rakibin orta sahası boş çünkü."

"BEŞİKTAŞ VE SİVASSPOR MAÇLARI YANILTTI"

"Fenerbahçe kongreye gitti. Başkan ve yönetim değişti. Çok doğal bir tasarrufta bulundu. Cocu'ya, Comolli'ye saygı duyarız. Ancak 4 ay boyunca bir futbol takımı sürekli irtifa kaybediyor. Yenilenmek nedir? Kötü gidebilirsiniz ama zaman lehinize çalışır. Sabır göstermeniz için bu ışığı görmeniz lazım. Bu ışığı yanlış görür ve teşhisi yanlış koyarsanız olmaz. Biz mi başka maç izliyoruz? Beşiktaş ve Sivasspor maçları yanlış, aldatıcı oldu. Beşiktaş'ı ezdik, hapsettik derken Ali Koç ve yönetim yanılıyordu."