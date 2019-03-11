Rıdvan Dilmen, Beşiktaş Konyaspor maçını yorumladı: Maç 2-2 bitse de benim cümlelerim hazırdı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı yorumladı.

"Maç 2-2 bitse de benim cümlelerim hazırdı''

"Maç 2-2 bitse de benim cümlelerim hazırdı. Ali Turan hamlesi geldi. Orta saha oyuncusunu çıkarıp Fofana'yı oyuna alan Aykut Kocaman, 2-2'den sonra yine savunmaya adam aldı."

"Bugün Rıdvan Dilmen 5-1'i de konuşuyor olabilirdi''

"Bugün Rıdvan Dilmen 5-1'i de konuşuyor olabilirdi. Lens, Ljajic, Adriano altı pasa kadar geldiler. Çok net fırsatlar kaçırdı Beşiktaş. Aykut Kocaman 5-1'lik mağlubiyetin basın toplantısına çıkacakken belki de 2-2' bitecekti maç. 3-2 bitti. Şu anda üzülüyordur Aykut Kocaman. Serkan Kırıntılı çok iyi maç oynadı."

"Quaresma'yı beğendim''

"Beşiktaş bugün isteksiz oynamadı. İstekliydi. Lens iyiydi. Quaresma'yı beğendim. Ljajic'i beğendim. Vida - Necip uyum sorunu yaşadı ama istek vardı. Burak, Adriano zaten iyiydi. Gümbür gümbür oynamaya çalışan bir takım izliyorduk."