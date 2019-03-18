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Rıdvan Dilmen: Başakşehir'i küçümsemek için söylemiyorum ama Galatasaray...

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Bursaspor deplasmanında 3-2 kazandığı karşılaşmayı analiz etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 02:58
Rıdvan Dilmen: Başakşehir'i küçümsemek için söylemiyorum ama Galatasaray...

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 3-2 sona eren Bursaspor - Galatasaray maçını NTV ekranlarından analiz etti.

Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:

Belhanda ve Feghouli'yi eleştiren Dilmen, ''Galatasaray ile Bursaspor, 9 kişiye, 13 kişi maç yapıyorlar. Belhanda ile Feghouli, Samet Aybaba görev verse bu kadar oynayamaz. İnanılmaz pas hataları ile oynuyorlar.'' diye konuştu.

Terim'den Emre Akbaba hamlesi beklediğini söyleyen Dilmen, ''Bursaspor'un bu maçı 2-1 bitirme ihtimali az. Feghouli ile Belhanda'nın pas hataları, ilk yarının böyle sonuçlanmasına neden oldu. 2. yarının tek kale olacağını ve Emre Akbaba'nın girmesi gerektiğini düşünüyorum.'' ifadelerini kullandı.

Dilmen'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray mı 3-2'ye çevirdi yoksa Bursaspor mu? Bursaspor 3-2'den sonra bir değişiklik yaptı üçüncü forveti oyuna aldı. Yusuf'u çıkardı ve kanatsız kaldılar. Üç forvetle oynamanın anlamı kalmadı bundan sonra. 8 puanlık farkla Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'dan biri son 9 haftaya lider girse şampiyon dersiniz. Ama Başakşehir olduğu için bu zor. Büyük kulüplerin bir kultürü vardır sahaya yansıyan. Galatasaray mı 2-0 yenik duruma düştü yoksa Bursaspor mu 2-0 yenik duruma düştü.

Mbaye Diagne penaltıları çok temiz kullanıyor. Ama performansı hala kötü. Hocanın Mitroglou'nu da hazır tutması gerekiyor.

Rıdvan Dilmen, "Başakşehir'i küçümsemek için söylemiyorum ama Galatasaray şampiyonluk yarışını bırakmaz. Eğer Başakşehir değil de Beşiktaş,Galatasaray ya da Fenerbahçe bu kadar puan farkı yakalasaydı yüzde 90 şampiyon derdim ama şu anda bu oranı söyleyemiyorum. Galatasaray'ın bugünkü oyun yapısına baktığımızda Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hatırlattı" dedi!

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 02:58
  1. Trabzon
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Galatasaray
  4. Bursaspor
  5. Başakşehir
  6. Medipol Başakşehir
  7. Süper Lig

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