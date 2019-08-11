Richard Gere göçmen gemisinde Amerikalı oyuncu Richard Gere, Akdeniz’de insani yardım gemisinde mahsur kalan göçmenleri ziyaret etti.

Münübe Yılmaz Akdeniz’den kurtarılan 121 göçmeni taşıyan İspanyol insani yardım gemisi "Open Arms" bir haftadan uzun süredir Avrupa’da yanaşacak liman bulamadı. İtalya açıklarında bekleyen gemiye Amerikalı oyuncu Richard Gere çıkıp, göçmenlere erzak yardımında bulundu. 69 yaşındaki Gere, “Kardeşlerim lütfen bu insanlara yardım edin” sözleriyle Avrupalı liderlere onları ülkenize kabul edin çağrısı yaptı. Bu arada 121 göçmenle 10 gündür, Akdeniz’in orasında kalan İspanyol gemisi dün de 39 göçmeni daha boğulmaktan kurtardı. Böylece gemide karaya çıkmayı bekleyen göçmen sayısı 160’a ulaştı.



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