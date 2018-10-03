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Ricardo Quaresma'ya büyük şok! Karşılaştığı manzara sonrası yardım istedi

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın Acarkent’teki evini su bastı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:27
Ricardo Quaresma'ya büyük şok! Karşılaştığı manzara sonrası yardım istedi

Beşiktaş formasıyla son haftalarda sergilediği başarılı performansla yıldızını parlatan Ricardo Quaresma, dün büyük bir şok yaşadı. UEFA Avrupa Ligi’nde Malmö’yle oynayacakları karşılaşma için soluğu Nevzat Demir Tesisleri’nde alan Portekizli futbolcunun Acarkent’teki evini su bastığı ortaya çıktı.

Eşi ve çocuklarının da evde olmaması sebebiyle durumu idmandan dönünce fark eden tecrübeli oyuncunun, konuyla ilgili olarak kulüp yetkililerinden yardım istediği bildirildi.

BAŞKA BİR EV KİRALANMIŞ
Evin neredeyse kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle Beşiktaş Kulübü’nün Ricardo Quaresma ve ailesine Acarkent’te başka bir ev kiraladığı ifade edildi.

Su basan evde de temizleme çalışmalarının başladığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 10:27
  1. Quaresma

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