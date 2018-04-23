Ricardo Quaresma'dan flaş açıklamalar! 'İsteseler de istemeseler de şampiyonluğu...'

Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız oyuncu ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu. İşte Quaresma'nın maç sonundaki sözleri

GALATASARAY MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ

''Golüm güzeldi ama galibiyet daha da güzeldi. Olayın ciddiyetinin farkındayız. Bundan sonraki maçlarda puan kaybetme lüksümüz yok. Dinleneceğiz ve sonra Pazar günkü maça hazırlanacağız.''

ŞAMPİYONLUĞUN ŞİFRESİ

''Mükemmel bir takım bütünlüğümüz var. Arkadaşlık ve dayanışma çok güzel. İsteseler de istemeseler de bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Çünkü bu bize galibiyetler ve şampiyonluklar getiriyor.''

Kaynak:Sporx