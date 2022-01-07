Rezillik diz boyu! İstismarı yapan da 'çocuk' olunca 'bir şey olmaz' dediler

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Her fırsatta "küçük çocuğa cinsel istismar" diye tepinenler, istismarı gerçekleştiren "çocuk" olunca "bir şey olmaz" diyerek olayı örtbas etmeye çalıştı.

Tutuklama isteyen savcıyı hedef aldılar!

Şanlıurfa'da 15 yaşındaki iki çocuk, iddiaya göre 11 ve 12 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Savcılık, çocukları tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Sulh Ceza Hakimi, söz konusu suçun kanunen şikayete tabi olduğunu, mağdur çocukların ailesinin ve mağdur çocuğun şikayetçi olmadığını belirterek, tutuklama talebini reddetti. Hakim, tacizci çocukları tutuklama talebiyle sevk eden savcının meslek içi eğitim almasını istedi. Savcı için talepte bulunan hakimin görev yeri soruşturmanın selameti açısından değiştirildi.

Her fırsatta "çocuk istismarı" çığırtkanlığı ile iktidarı hedef alan Oda TV, bu sefer istismarda bulunanların "çocuk" olmasını gerekçe göstererek tacizi savundu. ODA TV yazarlarından Mert Taşçılar, hakim ile savcı arasında yaşanan görüş ayrılığını, "Yargının halini ortaya çıkaran olay. Hakim ve savcı birbirine girdi" başlığı ile değerlendirdi.

Tacizci 15 yaşındaki "çocukların" serbest bırakılmasını savunan ODA TV yazarı, "Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde hakim ile savcı birbirine düştü. Yasal olmamasına rağmen tutuklama isteyen savcı hakkında meslek içi eğitim görmesini talep eden hakim sürüldü. Tutuklama isteyen savcı ise yerini korudu." yorumunu yaptı.