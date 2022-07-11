Rezilliğin ardı arkası kesilmiyor! CHP'de yolsuzluk normalleşti

CHP'de aralarında Yalova ve Bilecik'in bulunduğu 6 belediye başkanı, 2 belediye başkan yardımcısının rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

İzmir Menderes Belediyesi'nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması, gözleri CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk rüşvet soruşturmalarını gündeme getirdi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarını işlediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırıldı.

Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi.

YALOVA: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve belediye başkan yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Vefa Salman, Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılmasına yönelik zimmet davasında yargılanıyor. İddianamede, "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Vefa Salman'ın "zimmet" suçundan yargılanacağı ifade edildi. İddianamede; 2014-2020 arasında 555 işlemde toplam 20 milyon 739 bin 664 TL usulsüz ödeme yapıldığı bildirildi.

Salman'ın, zimmet suçlamasıyla 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezalandırılması isteniyor. Dönemin Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 13 Şubat 2020 tarihinde tutuklanmış, 7 Eylül 2021 tarihinde ise tahliye edilmişti.

BİLECİK

İçişleri Bakanlığı, 25 Şubat 2022 tarihinde Bilecik Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Semih Şahin, 14 Haziran 2022 tarihinde CHP'den ihraç edildi.

Semih Şahin'in danışmanı olan Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak 2022 tarihinde Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya, Semih Şahin de dahil edildi. Mülkiye müfettişlerince Semih Şahin hakkında 'Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun' uyarınca ön inceleme, 'Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu' kapsamında da mal varlığı soruşturması başlatıldı.

İZMİR (MENEMEN)

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 21 Kasım 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, 24 Kasım 2020 tarihinde belediyeye yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı. Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 kişi 7 Temmuz 2021 tarihinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Serdar Aksoy görevden uzaklaştırdı.

İZMİR (MENDERES)

İzmir Menderes Belediyesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, belediye meclis üyesi E.G, bir otelin müdürü ile bir mimarlık şirketi sahibi gözaltına alındı.

Menderes Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla aralarında temizlik işleri, yazı işleri, fen işleri ve mali işler müdürlerinin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Kayalar İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İZMİR (KONAK)

İzmir'de, rüşvet alırken suçüstü yakalanan Konak Belediyesi'nde çalışan bir memur ile olayla ilgisi bulunduğu öne sürülen 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA (CEYHAN)

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden, aralarında mazbatası martta iptal edilerek görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da olduğu 5'i tutuklandı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığından 19 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, "Eski Ceyhan Belediye Başkanının talimatlarıyla aralarında Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü G.D.D'nin de bulunduğu belediyede görevli bir kısım şüphelilerin, ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kolluk güçlerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap suçlarından eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Aralarında iş insanları ve kamu görevlilerinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alınmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu, Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasınının iptaline karar verdi.

BALIKESİR (GÖMEÇ)

Balıkesir'in Gömeç ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Pişgin, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

CHP'den Gömeç Belediye Meclisi Üyesi de olan Pişgin hakkında "rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma başlatıldı. Pişgin'in, İçişleri Bakanlığınca Başkan Yardımcılığı ve Meclis Üyeliği görevlerinden geçici olarak uzaklaştırıldığı öğrenildi.

ÇANAKKALE (ÇAN)

Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile ikisi belediye çalışanı 3 kişi, 31 Mayıs 2022 tarihinde rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, Çanakkale'nin Çan ilçesi Belediye Başkanı Bülent Öz'ü, hakkında rüşvet ve irtikap iddiasıyla yürütülen soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırdı.

İSTANBUL (KADIKÖY)

Kadıköy Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 160 kişiden 32'si tutuklandı, 128 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Soruşturma kapsamında çoğunluğu Kadıköy Belediyesinde görevli 6 zabıta memuru ve 48 mühendisin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Mayıs'ta İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda zanlılardan 198'ini yakalamıştı.

İSTANBUL (MALTEPE)

Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden, 3'ü kamu görevlisi 5'i tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere haklarında gözaltı kararı verilen 22 zanlıdan 21'i yakalanmıştı. 2 şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.

İSTANBUL (ATAŞEHİR)

İçişleri Bakanlığından, hakkında mülkiye müfettişlerince düzenlenen raporlar ile adli mercilerce yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar sebebiyle Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmıştı. 8 Aralık 2017 tarihinde görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde yeniden Ataşehir Belediye Başkanı seçildi.

İZMİR (URLA)

Urla'da 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde CHP'den belediye başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 16 Aralık 2019 tarihinde tutuklandı.

Oğuz, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, Urla Kaymakamı Önder Can, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmişti. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla dava açılan ve görevden uzaklaştırılan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Sabah