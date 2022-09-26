Rezil filme tepki yağdı! "Vizyona almayın"

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Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğündeki Büyük Aile Yürüyüşü'nde on binlerce vatandaşın sapkınlık karşıtı eylemi gündemdeki yerini korurken, LGBT lobisi ise boş durmadan faaliyetlerini sürdürüyor.

Eşcinselliği yayıp Türk-aile yapısını hedef alırken medya aracını etkin şekilde kullanan LGBT lobisi, iki eşcinsel sapkın erkeğin bir kız çocuğunu evlatlık edinmesini konu edinen "Knock at the Cabin" adlı filmi Türkiye'de de yayınlayacak.

Tepki yağdı: İptal edin!

Müdafa-i İslam Hareketi'nin çağrısı ile filme sosyal medyada da tepki yağdı.

Aileye duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunan Müdafa-i İslam Hareketi Genel Başkanı Erdem Özveren, "İki Erkeğin (Gay) başrollerini paylaştığı bir kız çocuğunun evlatlık alındığı "Knock at the Cabin" isimli eşcinselliği normalleştirme projesi olan film 3 Şubat 2023'de Türkiye'de vizyona girecekmiş. Lütfen iptali için paylaşalım." dedi.

Öyte yandan CİMER'e filmin iptali için on binlerin başvurduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıl, eşcinsel sapkınlığı miniklere aşılamayı amaçlayan "Lightyear" adlı çocuk filmi, vatandaşların ortak tepkisi sebebi ile vizyona girmeden iptal edilmişti.