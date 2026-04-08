Rezerv rekorlar kırarken ortalıkta yok satış yaparken lafı çok! Ali Babacan'dan şark kurnazlığı
Rezerv rekorlar kırarken ortalıkta yok satış yaparken lafı çok! Ali Babacan’dan şark kurnazlığı

Haber Merkezi
Rezerv rekorlar kırarken ortalıkta yok satış yaparken lafı çok! Ali Babacan'dan şark kurnazlığı

AK Parti hükümeti döneminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), cumhuriyet tarihin en büyük rezerv rekorlarını kırarken sesi çıkmayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Orta Doğu’da 40 günüdür devam eden ve tüm dünyayı allak bullak eden savaş nedeniyle yapılan rezerv satışlarını ise diline doladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, burnumuzun dibinde Orta Doğu’da yaşanan ve düm tünyayyı etkileyen savaşı görmezden gelerek  "Savaşta değiliz ama Merkez Bankası son 40 günde 49 milyar dolar rezerv sattı. Bu hesabın içerisinde altının değerinin düşmesinden kaynaklı rezerv kaybı yok. Sadece net satış 49 milyar dolar. Peki Merkez Bankası'ndan bir açıklama duydunuz mu? Yok" açıklaması “pes” dedirtti.

TBMM'de, Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuşan Babacan, ABD-İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesi olumlu bulduğunu ancak kağıt üzerindeki sözlerin sahada fiili bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Babacan, "Yanı başımızda büyük bir savaş var. Ülke, güvenlik açısından çok az etkilenen bir süreç yaşadı ancak ekonomimiz savaş yaşayan ülkeler kadar etkilendi. Önceden de söyledim; 4 yıldır savaşta olan Ukrayna'nın bir yıllık enflasyonu yüzde 8, Türkiye'de ise İran savaşı başlamadan önce ocak ve şubat toplam enflasyonu yüzde 8. Savaşta değilken bile adeta bir savaş ekonomisini yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza, 'En büyük problem nedir?' diye sorduğumuzda, 'Geçim sıkıntısı, enflasyon, hayat pahalılığı' diyor. Bakıyoruz gerçekten de vatandaşlarımızı en çok etkileyen sorunların başında ekonomi yer alıyor. Savaşta değiliz ama Merkez Bankası son 40 günde 49 milyar dolar rezerv sattı. Bu hesabın içerisinde altının değerinin düşmesinden kaynaklı rezerv kaybı yok. Sadece net satış 49 milyar dolar. Peki Merkez Bankası'ndan bir açıklama duydunuz mu? Yok" dedi.

AK Parti sayesinde Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekorlar kırılırken hükümete yönelik olumlu tek kelime etmeyen Ali Babacan’ın en ufak rezerv satışında ise böyle maraza çıkarması tepkileri de beraberinde getirdi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Maraşlı

Cin Ali ancak avaneleri kandırır.

Mikail

Ali olmayan babaconu kim seviyor kimlerden değer buluyor ona bakalım yeter de artar....
