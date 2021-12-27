Rezene çayı neye iyi gelir?

Mide ve bağırsak sistemi rahatsızlıklarının giderilmesi, solunum sistemi hastalıklarının iyileştirilmesi, migren gibi baş ağrıların rahatlatılması gibi pek çok farklı amaçla tüketilen rezene çayı, günümüzde anne sütü miktarının arttırılması ve bebeklerin gaz problemlerinin giderilmesi için de sıklıkla kullanılır.

Rezene çayı nasıl demlenir?

Rezene çayını demlemek için 2 çay kaşığı ezilmiş ya da öğütülmüş rezene tohumu ve 1 bardak su kafidir. Kaynayan suya öğütülmüş rezene tohumları eklenmelidir. Yaklaşık 5 dakika kadar çayın demlenmesi beklenmelidir.

İşte rezene ne iyi gelir sorusunun yanıtı:

Kansızlığı iyi gelir.

Ses kısıklığı problemine iyi gelir.

Stres ve depresyon tedavilerinde kullanılır.

Kas gevşetici olarak kullanılır.

Ödem atıcı özelliği vardır.

Ruhsal bozukluklar da tedavi amaçlı kullanılır.

İdrar söktürücü olarak bilinir.

C vitamini bakımından zengindir.

Rezene ne zaman içilmeli?

Rezene çayı ne zaman içilir diye merak edenler için cevaplamak gerekirse; günün her saatinde tüketilebilir. Ancak rahatlatıcı etkisi sebebiyle hafiflik ve uyku hali yaratabilir.

Rezene otu

Maydanozgiller familyasından bir bitki olan ve iki metre yüksekliğe kadar uzayabilen rezene bitkisi yeşil gövdeye ve sarı renkte rezene çiçeği bulunan bir bitki olarak görünür. Sonbahar döneminde olgunlaşan ve toplanmaya elverişli hale gelen rezene hassas bir şekilde toplanmayı gerektirir.