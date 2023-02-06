Rezalet ki ne rezalet! Kılıçdaroğlu bakalım bu işe ne diyecek?
Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Bunların yüzde 1'i AK Partili belediyelerde yaşansa feryat figan sokağa dökülürler" deyip, CHP'nin "yolsuzluk ve rüşvet karnesi"ni paylaştı.
Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Bunların yüzde 1'i AK Partili belediyelerde yaşansa feryat figan sokağa dökülürler" deyip, CHP'nin "yolsuzluk ve rüşvet karnesi"ni paylaştı. "6'lı masa iktidara gelecek, By Kemal yolsuzluklarla mücadele edecek, hak hukuk adalet gelecek?! Hafazanallah!.." ifadelerini kullanan Genç, şunları kaydetti:
"Hepsine vaktim ve yerim yetmezdi. Bir kısmını derledim...
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet suçlamasıyla 194 şüpheli,
CHP'li İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve belediye meclis üyesi E.G, rüşvet soruşturması kapsamında,
CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz ile 3 kişi, rüşvet ve irtikap iddiasıyla,
CHP'li Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine 13 kişi,
CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç 'rüşvet' ve yolsuzluk' iddiasıyla,
CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, "zimmet ve irtikap" iddialarıyla,
CHP'li Buca Belediyesi 'ihaleye fesat karıştırmak', 'hırsızlık' ve 'zimmet' suçlamasıyla,
CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak ve 27 kişi 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlamasıyla,
CHP'li Belediye Başkanı Hasan Bülent Türközen ve 6 kişi yolsuzluk ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla,
CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman "İhaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarıyla,
CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında "İrtikap ve Rüşvet" iddiasıyla,
Gözaltına alındılar. Çoğu tutuklandı. Davaları devam edenler de var...
Ve bu yılın belediye rüşvet ve yolsuzluk haberleri;
CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 28 kişi gözaltına alındı.
İP'li Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Seval Duran, eski İlçe Başkanı Hasan Erdem rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklandı.
Bunların yüzde 1'i AK Partili belediyelerde yaşansa feryat figan sokağa dökülürler.
Ve 6'lı masa iktidara gelecek, By Kemal yolsuzluklarla mücadele edecek, hak hukuk adalet gelecek?!
Hafazanallah!.."