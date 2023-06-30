Rezalet ki ne rezalet! Karamollaoğlu’ndan Erbakan Hoca’yı mezarında ters döndürecek çıkış

Erbakan Hoca’nın en önemli hedeflerinden ikisi başörtüsü sorununun çözülmesi ve Ayasofya’nın açılması olmasına rağmen, Erbakan’ın partisinin genel başkanı olma iddiasındaki Temel Karamollaoğlu’nun “Ayasofya’yı açmakla, başörtüsü sorununu çözmekle İslamcı olunmaz” dediğini hatırlatan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, “Karamollaoğlu konuştukça Erbakan mezarında ters dönüyordur” dedi. Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Erbakan Hoca’nın iki hedefi vardı. Biri başörtüsü sorununun çözülmesi, diğeri ise Ayasofya’nın açılmasıydı.

Ayasofya’ya vurulan zincirler kırılacak, diye mitingler düzenledi. Başörtüsü mücadelesinden dolayı, kurduğu partiler kapatıldı.

Ama Erbakan iki hedefinden de asla vazgeçmedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Merhum Erbakan’ın gerçekleştiremediklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan başardı. Başörtüsü sorununu çözdü, Ayasofya’ya vurulan zincirleri kırdı.

Başörtüsü sorununun çözülmesinden ve Ayasofya’nın tekrar cami olarak ibadete açılmasından dolayı en çok kimin memnun olması gerekirdi? Elbette ki Erbakan’ın partisinin genel başkanı olma iddiasındaki Temel Karamollaoğlu’nun. Ama Temel Karamollaoğlu bunlardan memnun olmadı.

İSLAMCI NASIL OLUNUR?

Hatta, “Ayasofya’yı açmakla, başörtüsü sorununu çözmekle İslamcı olunmaz” dedi.

(…) Temel Karamollaoğlu konuştukça Erbakan mezarında ters dönüyordur.”