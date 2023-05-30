  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Rezalet ki ne rezalet! Cumhuriyet yazarından Erdoğan için iğrenç sözler
Medya

Rezalet ki ne rezalet! Cumhuriyet yazarından Erdoğan için iğrenç sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-30 13:24:00 -
Rezalet ki ne rezalet! Cumhuriyet yazarından Erdoğan için iğrenç sözler

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından pespaye bir yazıya imza attı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından pespaye bir yazıya imza attı. 

Milli iradeye karşı hazımsızlığını bir defa daha gözler önüne seren Ağırel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlara yenildiğini ileri sürerek, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Gerçek, yalanlara yenildi. (...) Çözemeyeceğini bildiği halde “Sıkın dişinizi ben seçilirsem ekonomik krizi çözerim” dedi inandırdı. Önceden miting meydanlarında elinde Kuran sallıyordu. Bu seçimde onu yapmaya bile gerek duymadı."

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23