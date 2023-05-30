Rezalet ki ne rezalet! Cumhuriyet yazarından Erdoğan için iğrenç sözler
Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından pespaye bir yazıya imza attı.
Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel, Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından pespaye bir yazıya imza attı.
Milli iradeye karşı hazımsızlığını bir defa daha gözler önüne seren Ağırel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlara yenildiğini ileri sürerek, özetle şu herzeleri yumurtladı:
"Gerçek, yalanlara yenildi. (...) Çözemeyeceğini bildiği halde “Sıkın dişinizi ben seçilirsem ekonomik krizi çözerim” dedi inandırdı. Önceden miting meydanlarında elinde Kuran sallıyordu. Bu seçimde onu yapmaya bile gerek duymadı."
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