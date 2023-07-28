Rezalet ki ne rezalet! CHP’de kanalizasyon patladı, her şey ortaya saçıldı

CHP'deki kavga büyüdükçe, itirafların dozunun da arttığına işaret eden Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, “Kanalizasyon patladı, her şey ortaya saçıldı. Kimin ne olduğu, ne yaptığı, hangi sıfatı taşıdığı ayan beyan gün yüzüne çıktı. Sağa sola ‘yandaş’ diye bağıranların kiralık oldukları görüldü” dedi. Pazarcı, yazısında şunları kaydetti:

“2010 yılındaki kaset skandalının ardından CHP'yi yakından takip ettim. Pek çok garabeti ve perde arkasında yaşanan oyunları ortaya çıkardım...

Destekleyenler, "doğru" diyenler oldu elbet. Ama onlar da CHP'den dışlandı. Bu arada yemediğim küfür, duymadığım laf kalmadı. "Yalancılıktan" tutun da "tetikçiliğe" ve "CHP düşmanlığına" kadar her türlü iftirayı attılar. İçlerinden adımı vererek "yargılayacağız" diyenler bile çıktı. Ama yüz yüze geldiğimizde kafalarını öne eğdiler.

Dün bunları yapanlar, bugün sıraya girdiler. Yazdıklarımın, söylediklerimin tamamını doğruluyorlar. Hatta üzerine eklemeler yapıyorlar. Ağızlarının ayarına sahip olamayanlar da küfürlerle süslüyorlar. CHP'deki kavga büyüdükçe, itirafların dozu da artıyor tabi.

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Başta Kemal Bey olmak üzere CHP'lilerden (eskilerden değil, yeni eklemlenenlerden) neler duymadık ki biz? Gün oldu "kalemini satan gazeteci" saldırısına uğradık. Gün geldi "Saray soytarısı" dediler. Çirkinliğin, iftiranın, karalamanın her türünden örnekler verdiler.

Sonuçta ne oldu?..

Kanalizasyon patladı, her şey ortaya saçıldı. Kimin ne olduğu, ne yaptığı, hangi sıfatı taşıdığı ayan beyan gün yüzüne çıktı. Sağa sola "yandaş" diye bağıranların kiralık oldukları görüldü.

Kira kavgası ise halen devam ediyor...

CHP, Halk Tv ile anlaşma yapmış. Bir nevi kiralamış! Parayı verince, karşılığını da isteyecek tabi. Gerekli memnuniyet sağlanamayınca anlaşmayı iptal etmiş.

Vay, sen misin bunu yapan! Halk Tv'deki fondaşlar "olmaz" diyor. Anlaşmayı fesheden CHP yetkilileri ise, "Sen kontrata uymadın kardeşim" anlamına gelecek sözler söylüyor. Bu arada herkes eteğindeki taşları döküyor. Yeni yeni skandallar ortaya çıkıyor.

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Partide bir "trol" tartışması ortaya çıktı ki, evlere şenlik! Sıkışan, kaynağı kesilen Halk Tv'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, CHP'ye "Halk Tv ile anlaşmayı niye iptal ettiniz?" diye sordu.

Perde önündeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'le ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir takım YouTuber'lara 100-150 bin lira aylıklar vererek ordu kuruyor. Bu şahıs, bir trol ordusu kuruyor."

Fiyatı bilmem, ama söylenen doğru. O ordu her gün bizim karşımızda. Ahlaki hiçbir değerleri olmayan saldırgan tiplerden oluşuyor. Her türlü iftirayı atabilecek kapasiteye sahipler.

Asıl komedi ise, Mahiroğlu'nun, Erdem'e "Parayı nereden buluyorsun?" diye sorması. Nereden olacak? Size ödeme yaparken nereden buluyorsa oradan! CHP'den ya da CHP'ye yakın çevrelerden!

Bitmedi, Eren Erdem sanki matah bir iş yapmış gibi "Anlaştığımız başka kanallar da var" itirafında bulunuyor. Kiralık başka medya organlarının da bulunduğunu ortaya koyuyor.

Mahiroğlu ise, Erdem'e "Karanlık Genel Başkan Yardımcısı" diyor. İyi de, o kişi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsil ediyor!

Böyle giderse, daha çok kirli sayfalar açılıp, itiraflar yapılacağa benziyor.

Ve bütün bu skandalların ve rezalet boyutundaki işlerin altına imza atanlar, ellerindeki karaları sağa-sola sürmeye çalışıyor.

Hep söylüyorum "siyaset çok kirlendi" diye. İşte kaynağı da belli. Kendileri söylüyor, kendileri itiraf ediyorlar.”