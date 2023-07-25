Rezalet ki ne rezalet! Bu spor falan değil, düpedüz küstahlık! Erdoğan’a şok sözler

Kadın Milli Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi'ndeki şampiyonluğu sonrası, İslam’a ve Müslümanlara alerjili kesimler tam anlamıyla kudurdu. CHP’li prof Bengi Başer ile 28 Şubat'ın medya tetikçisi Fatih Altaylı’nın A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğu üzerinden dindarları çirkin ifadelerle hedef almasının ardından, Cumhuriyet gazetesinin ateist yazarı Özdemir İnce de “Filenin Sultanları sadece İtalya, ABD ve Çin’i değil aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi’ni iptal eden R.T. Erdoğan’ı da yendi” herzelerini yumurtladı. İnce, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

“Dine dayalı bir zihinsel yapının yarını, dahası bugünü yoktur. Bu zihinsel yapı için gelecek “şanlı geçmiş” ve öteki dünyadır. Ölümden sonra hayat düşüncesi ve taklit edilen, tekrarlanan geçmişe tutsaklık şimdiyi, bugünü zehirleyip yok eder.

Geleceği geçmişte arayanlar, yaşadıkları çağa dayanamazlar, dengelerini yitirip akıldan olurlar. Homo İslamicus denen varlık işte bu nedenle, çağının çağdaşı olamadığı dünya cennetini cehenneme çevirir.

Homo İslamicus’un zihinsel sorunları olduğu kadar cinsel sorunları vardır, bu nedenle kadın düşmanıdır.

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(…) Spor yapan özellikle de takım sporu yapan kadın çağının çağdaşıdır, özgürdür ve kendi varlığının bilincindedir. Kendi kendinin mimarıdır. Ufkunu daraltan, oksijeni solumasına engel olan düzenlerde uyumsuz insandır. Çağının çağdaşı olmayan düzenlerde insanca eşit ortamda varolup yaşayamacağı için mutlaka başkaldırır. Başkaldırdığı, hayır dediği için, kendi varlığının bilincinde olduğu için uygar ve bağımsızdır. Homo İslamicus uygar, bağımsız ve özgür kadından korkar, onun karşısında iktidarsızlaşır; işte bu nedenle, anlattığım kadını temsil ettiği için Filenin Sultanları’ndan söz etmek istiyorum.

Filenin Sultanları anayasanın ilk dört maddesidir, anayasanın 174. maddesinin koruduğu devrim yasalarıdır, Medeni Kanun’dur, Öğrenim Birliği’dir (Tevhidi Tedrisat’tır)... Öncü ve öğretmen Cumhuriyettir Filenin Sultanları, eylemleriyle Türkiye’ye yol göstermektedir: Hayır de boyun eğme, karşı çık ve baş kaldır. (…)

Filenin Sultanları herhangi bir hoşgörüye sığınmıyor. İnanarak sahip çıktığı çağdaşlık ve uygarlık hakkını kullanıyor, pısmış topluma, özellikle de şu pısırık “sessiz çoğunluk”a örnek oluyor. “Haklarınıza sahip çıkın!” diyor!

Yaptıkları her blok, her smaç bu bilincin çarpıcı ve inandırıcı ifadesi. Aldıkları her sayı yobaz düzene, İmamokrasi’ye karşı kazanılmış bir sayıdır. Aldıkları her sayı, kazandıkları her set, her maç İstanbul Sözleşmesi’ni iptal edenlere başkaldırı; kadın cinayetlerine, çocuk evliliklerine, kadını köleleştirmek isteyen hödüklere karşı isyandır.

Sporu, voleybolu taparcasına severler, onları varlıklarının, kimliklerinin oluşturucusu yapmışlardır ama başka bir kıyafetle, başı örten boneyle, kolları ve bacakları örten formayla kesinlikle sahaya çıkmazlar. Çünkü çağdaş olmak, kendisi olmak, özgür olmak kuşkusuz voleyboldan önemlidir. Varoluşcu anlamda, kendilerini kendi elleriye yapmışlar ve kendilerini yaratmışlardır. Hiçbiri figüran değildir, hepsi başroldedir. Zaten bunu kanıtladılar ve bir numaranın koltuğuna oturdular. Dilerim orada uzun süre kalırlar.

Filenin Sultanları sadece İtalya, ABD ve Çin’i değil aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi’ni iptal eden R.T. Erdoğan’ı da yendi. (…)”