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Medya Reyting
Medya

Reyting

Reyting sonuçları | Pek çok kişi haftanın ilk günüyle birlikte reyting rakamlarını araştırmaya başlıyor. Bütün bir hafta hangi programların diğerlerini geçtiğini öğrenmek istiyorsanız; reyting oranlarına göz atmanız gerekiyor. Peki, reyting nedir? | Güncel reyting sonuçları.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:17:00 -
Reyting

Reyting nedir | Reyting bir programın ne kadar izlendiğinin rakamsal sonucudur. İzlenme oranları dizilerin, programların yollarına devam edip etmeyeceğinin belirlenmesini sağlar. Reyting ayıca söz konusu programların alacağı reklamlar konusunda da etkilidir. Şirketler reyting oranı yüksek yapımlara reklam vermeyi tercih ediyor. Peki, reyting nasıl ölçülüyor?

Reyting nasıl ölçülür?

Pek çok kişi reyting sonuçlarının neye göre açıklandığını, reytingin nasıl ölçüldüğünü merak ediyor. Reyting ölçümü için denekler bulunuyor. Belirlenen deneklerin televizyonlarına peoplemeter cihazı bağlanıyor. Bu sayede izlenme oranları tespit ediliyor. Reyting için evler seçilirken ailedeki birey sayısına, seçilenlerin sosyo ekonomik yapılarına göz atılıyor. Aileler uzun süre bu görev yapmıyor. Sık sık denekler değiştiriliyor. Ayrıca çok fazla televizyon izlemeyen aileler sistem çıkarılıyor.

Reyting sonuçları

Haftalık reyting sonuçları | Pazartesi günleri reyting sonuçları sık sık araştırılıyor. O hafta en çok hangi dizi ve programın ne kadar izlediğini araştırıyor. Pazartesi günü açıklanan bu rakamlar dizilerin yollarına devam edip etmeyeceğini, alacağı reklamları ilgilendiriyor.

Sezon başında büyük bir iddiayla başlayan yapımlar reyting sonuçlarına sonrası yollarını noktalayabiliyor. Reyting ölçüm sistemi geniş bir kitle tarafından eleştirilse de halen bu sistem halen en geçerli yöntem olarak kabul ediliyor.

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