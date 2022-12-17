Reuters'tan skandal İmamoğlu yazısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdiler

Bağımsız mahkemeleri ile hukuk devleti olan ülkemiz hakkında Reuters’ın yazdığı makale oldukça tepki çekti.

Aynı makalede “Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, “akıl almaz” karara inanmadığını ifade etti” diye yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Vedant Patel, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın karar hakkındaki “derinden rahatsız ve hayal kırıklığına uğradığını” söylediğini ekleyen gazete. Bu haksız ceza, insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdiler

Makalede, "Türk mahkemesi Erdoğan’a boyun eğdi" yazarak kararın siyasi olduğunu ve Türkiye’de bağımsız mahkeme olmadığı iftirası atıldı.

Geçen yıllarda Türkiye’nin 136 devlet içinde yargı bağımsızlığı konusunda 121. olması tepki toplamış ve bu araştırmayı yapan bağımsız kurulun ön yargılı olduğu söylenmişti.

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https://www.reuters.com/info-pages/contact-us/

İşte o makale:

https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-court-sentences-erdogan-rival-jail-insulting-officials-2022-12-14/