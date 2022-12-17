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Gündem Reuters'tan skandal İmamoğlu yazısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdiler
Gündem

Reuters'tan skandal İmamoğlu yazısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdiler

Haber ajansı Reuters, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle bağımsız mahkeme tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 19:36:00 -
Reuters'tan skandal İmamoğlu yazısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdiler

Bağımsız mahkemeleri ile hukuk devleti olan ülkemiz hakkında Reuters’ın yazdığı makale oldukça tepki çekti.

Aynı makalede “Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, “akıl almaz” karara inanmadığını ifade etti” diye yazdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Vedant Patel, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın karar hakkındaki “derinden rahatsız ve hayal kırıklığına uğradığını” söylediğini ekleyen gazete. Bu haksız ceza, insan haklarına, temel özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösterdiler

Makalede,  "Türk mahkemesi Erdoğan’a boyun eğdi" yazarak kararın siyasi olduğunu ve Türkiye’de bağımsız mahkeme olmadığı iftirası atıldı.

Geçen yıllarda Türkiye’nin 136 devlet içinde yargı bağımsızlığı konusunda 121. olması tepki toplamış ve bu araştırmayı yapan bağımsız kurulun ön yargılı olduğu söylenmişti.

Reuters’a aşağıdaki linkten şikayetinizi iletebilirsiniz:

https://www.reuters.com/info-pages/contact-us/

İşte o makale:

https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-court-sentences-erdogan-rival-jail-insulting-officials-2022-12-14/

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Yorumlar

Millet

Türkiye mahkemesi fetöcülerin çok sevindiği bir karar aldı. O halde bu kararın Reisin aldırdığını düşünmek, kastidir, haincedir, şerefli değildir. Bu kararı olsa olsa fetöcüler almış ya da aldırmış olmalı.

Seçmen

Eskişehir de chp ve yandaş medyası ve bazı stk lar eskişehir de vekil sayısı 6 ya düştü bahanesiyle şehirde okuyan öğrencilere ve çevre illerdeki yandaşlarına ikametimi eskişehire taşıyorum kampanyası başlattılar. Bundan kimin haberi var devlet içişleri bakanlığı yüksek Seçim kurulu iktidar bunu incelemeli eskişehir yol geçen hanı değil. Zaten dolu öğrenci kaydı var hepside bikere lik eskişehirin geleceğine eskişehir öz halkı karar vermeli. Dayatmacı chp zihniyeti yine iş başında. Sayın cumhurbaşkanımız müdahale etmeli.
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