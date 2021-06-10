Reuters'dan itiraf: Türkiye İHA pazarında öncü aktör haline geldi

Reuters'ta yer alan bir makalede Türkiye'nin ürettiği İHA'larla elde ettiği jeopolitik güç üzerine bir analiz yapıldı. Türkiye'nin İHA pazarında öncü bir aktör haline geldiği belirtilirken Ortadoğu’daki ABD ve Batı çıkarlarının sarsıldığı ve Türkiye'nin Libya, Suriye, Afganistan ve Batı Afrika’da etkisini artırdığı vurgulandı.

Türkiye'nin insansız hava araçları ve savunma sanayindeki alanındaki başarısı dünya gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Retuters'ta yer alan makalede Türkiye'nin SİHA ve İHA satışlarıyla elde ettiği uluslararası güce değinildi.

İHA dinamiğini en çok Türkiye kullandı

Peter Apps tarafından kaleme alınan makalede hiçbir ülkenin İHA dinamiğini Türkiye kadar kullanmadığı belirtilirken, insansız hava araçlarının ülkenin dış politikasıyla mükemmel şekilde uyum sağladığı belirtildi.

İnsansız hava araçlarının Türkiye'nin dış politikasıyla mükemmel şekilde uyum sağladığının belirtildiği yazıda, "Türkiye'nin İHA ihracatındaki başarısını görmekten herkes memnun değil." detayı dikkat çekti.

Yine makalede, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının Dağlık Karabağ krizinde Azerbaycan'a önemli destek sağladığının da altı çizilirken, konuyla ilgili, "Türk drone'ları Ermeni tanklarını etkisiz hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

"Türkiye varlığını artırıyor"

Öte yandan Türkiye'nin İHA ve SİHA pazarındaki etkinliğinin anlatıldığı makaleden satır başları ise şu şekilde:

ABD ve Batı'nın Orta Doğu'ya olan ilgisi azalırken, Türkiye; Libya, Suriye, Afganistan ve Batı Afrika'daki varlığını sessizce artırıyor. Bu varlık, aynı anda diplomatik, ticari ve askeri.

Türk silahlarının ve teknolojisinin sevkiyatı anlaşmanın önemli bir parçasını oluşturuyor.

Jeopolitik bağlantılarını güçlendiriyor

Türkiye, Bayraktar TB2'leri Katar, Tunus ve Ukrayna gibi ülkelere satarak, İHA pazarında daha büyük bir biçimde ana kuvvete dönüştü. Anlaşmaların her biri, aynı zamanda Türkiye'nin jeopolitik bağlantılarını ve çıkarlarını da ilerletiyor.

"Azerbaycan'ın başarısı, Türkiye'nin desteği ile oldu"

Geçen yıl Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasında Türkiye'nin desteği, Azerbaycan'ın savaş alanındaki başarısının asıl noktasıydı. Türk İHA'ları, savaş alanında Ermeni tanklarını şiddetli bir etkiyle hedef aldı.

Türkiye'nin İHA'lardaki ihracat başarısını görmek herkesi memnun etmiyor. Kanada, nisan ayında, potansiyel İHA bileşenlerinin Türkiye'ye ihracatını engelledi. Batı da Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemini satın alması nedeniyle yaptırım uygulamıştı."