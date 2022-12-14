Reuters’a konuşan bir Rus! Kesinlikle bir düzenleme gerekiyor

Antalya’da artan kiraları mercek altına aldı: Astronomik seviyelere çıktı

24 Şubat’tan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla çok sayıda Rus ve Ukraynalı ülkelerini terk ederek Türkiye’ye yerleşti. Bu durum birçok şehirde emlak piyasasını sarsarken, hem satılık hem de kiralık fiyatları hızla yükseldi. Bu durumu mercek altına alan İngiliz haber ajansı Reuters ise kapsamlı bir dosya hazırlayarak Antalya’daki fiyat artışını okurlarına ve abonelerine aktardı.

Haberde, turizm sektöründe çalışan 38 yaşındaki Emirhan isimli birinin, 20 yıldır yaşadığı Antalya’da Rusya-Ukrayna savaşından kaçanların oluşturduğu taleple astronomik seviyelere çıkan kiraların ardından evini yabancılara kiralayarak bir karavanda yaşamaya başladığı belirtildi.

EVİNİ 3 AYLIĞINA 130 BİN TL’YE KİRALADI

Evini 3 aylığına 130.000 liraya kiraya veren Emirhan, bu bedel karşısında kendisinin de “şaşkın” olduğunu belirtse de, kötüleşen ekonomik ortamda Antalya’daki çok sayıdaki ev sahibi gibi iyi bir gelir fırsatına sahip oldu.

Ancak sayısı hızla artan yabancıların yarattığı taleple 4-5 kat artan fiyatlar on binlerce Türk için ise ev bulmayı imkansız hale getirmiş durumda.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Mağduriyet yaşayan binlerce Antalyalı Change.org’da başlattıkları imza kampanyası ile yabancılara konut satışının ve kiralamasının durdurulmasını istiyor.

“Antalya’da şiddetli şekilde hissedilen kira artışının barınma krizine yol açtığı ve kentte yaşamanın birçok insan için imkânsız hale geldiği” belirtilen kampanya metninde, kentteki yerleşik yabancı nüfusunun 200,000’e yaklaştığı, Konyaaltı’nda yaşayan her dört kişiden birinin yabancı olduğuna dikkat çekiliyor.

Kampanyada imzası bulunanlardan biri de 27 yaşındaki Mert Aslan. Kamu çalışanı olan Aslan, ailesinin almayı planladığı dairenin fiyatının bir yılda 475,000 liradan 3.5 milyon liraya yükseldiğini ve artık bir ev almanın kendileri için hayal olduğunu söyledi.

Kampanyaya neden destek verdiği ile ilgili olarak Aslan, “Kesinlikle böyle bir düzenleme gelmeli… Onlar orada savaşıyor, fakat ceremesini ülkemiz ve vatandaşımız çekiyor. Savaşın etkisinin en çok hissedildiği şehir bence Antalya. Onlar savaşıyor çilesini ise biz çekiyoruz” dedi.