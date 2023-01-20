Reuters, Erdoğan’ı Türkiye’yi Atatürk’ün çizdiği teslimiyetçi yoldan saptırmakla suçladı

Erdoğan’ın yeniden seçileceğinin anlaşılmaya başlanmasının ardından İngilizler, sağlı sollu Türkiye aleyhine haberler yayınlamaya başladı. “20. Asrın Zaferi” diye yutturulan Lozan Anlaşmasını onaylamak için Hilafet’in kaldırılmasını bekleyen İngilizlerin yayın organlarından Reuters de Erdoğan’ı hedef alarak “laiklik elden gidiyeah” minvalinde bir seçim “analiz”i yayınladı. The Economist de salyalarını akıtarak, “demokrasiden uzaklaşıldığı”nı ima etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan seçimlerde 20 yıllık iktidarını uzatmayı hedeflerken seçimlerin yalnızca Türkiye'yi ilgilendirmediği, Erdoğan’ın yeniden seçilmesinden endişe eden Haçlı-Siyonist ittifakının da diken üstünde olduğu bu yayınlarla daha net anlaşıldı.

Reuters tarafından yayınlanan seçim analizinde "AKP, Türkiye'yi Atatürk'ün çizdiği laik yoldan uzaklaştırdı" ifadesi kullanıldı.

Ekonomi bahane

Reuters, “Türkiye ve piyasaları seçim kavşağına ilerliyor” diyor ve bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin büyük bir yol ayrımı olduğunun altını çiziyor.

Son yıllarda tekrarlanan piyasa sarsıntıları sonucunda yabancı yatırımcıların Türkiye’den çıktığına işaret edilen analizde, “Erdoğan hiç bu kadar kırılgan görülmemişti” denilirken ekonominin Erdoğan’ın “Aşil topuğu” olduğu belirtildi.

“Faiz düşmanı” olarak tanımlanan Erdoğan’ın Merkez Bankası (TCMB) faizini yüzde 19’dan yüzde 9’a indirttiği ve bunun da 2022’de TL’de yüzde 30’lık ek değer kaybına neden olduğu, enflasyonun yüzde 85 ile 24 yılın zirvesine yükseldiği, gıda, yakıt ve kira maliyetlerinin hızla arttığı belirtildi.

“Ankara’nın alışılmışın dışında ekonomi politikaları nedeniyle” Türkiye’den çıkan uluslararası yatırımcıların da seçim sürecini yakından izlediği belirtilen analizde fon yöneticilerinin “Erdoğan’ın ekonomi politikalarını geri çevirme sözü veren muhalefetin kazanacağının işareti bile Türk varlıklarında önemli bir ralliye yol açabilir” diyen Reuters, bu ifadelerle halka “Erdoğan karşıtı kim gelirse gelsin, Türkiye’ye para yağdıracağız!” mesajı veriyor

Bir yandan Erdoğan’ın kırılgan olduğunu söyleyen Reuters diğer yandan Erdoğan’ın seçimleri yeniden kazanacağını “Kamuoyu yoklamaları, İslamcı kökenli Ak Parti’nin parlamentonun kontrolünü kaybederken Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını elinde tutabileceğini gösteriyor.” ifadeleriyle itiraf ediyor. Ayrıca bu sözlerle kaygısının ne olduğunu da ortaya seriyor.

Korkularını Haklı Çıkarın

Reuters bile Erdoğan liderliğindeki Ak Parti’yi “İslâmcı” olarak tanımlıyor. Müslüman Anadolu halkının manevî bir idealin işaret edilmesini beklemesi gibi… Batı da bu işaretin gelmesinden duyduğu endişeyi, “laik çizgiyi terk ediyor” şeklinde ifade edip, esasında “teslimiyetçi çizgiyi terk ediyor” demek istiyor. Reuters tarafından teslimiyetçi çizginin terk edilmesinin laikliğin terk edilmesiyle özdeşleştirilmesi, asıl hedefin ruhî bir imâr ve onun siyasî, iktisadî ve içtimaî plândaki yansımalarıyla hem içerideki hem de dışarıdaki İslâm düşmanlarının korkularını gerçek kılmak olması gerektiği konusunda açık bir ipucu veriyor!

KAYNAK:BARAN HABER