Reuters duyurdu: Türkiye ile sürpriz bir son dakika anlaşması imzalanabilir

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan yetkililer; yarın başlayacak NATO Liderler Zirvesi öncesi, Türkiye'nin; İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine koyduğu vetoyu değerlendirdi.

"Anlaşma çıkması düşük"

NATO koridorlarında konuşulan son kulis bilgilerini de paylaşan yetkililer; Türkiye’nin iki ülkenin üyeliğine karşı duruşunun değişmesinin düşük bir ihtimal olduğunu söyledi:

"Türk müzakereciler yabancı müttefiklerinin talep ettiği son başvuru tarihleri konusunda endişeli değil. Eğer kuzey ülkeleri silah ambargosunu bırakmaz ve terör gruplarına baskıyı artırmazsa aylarca bu süreci uzatmaya hazır."

Buna rağmen kaynaklar, sürpriz bir "son dakika anlaşması"nın da çıkabileceğini kaydetti.

"Ana meselelerde taviz yok"

Bir yetkili ayrıca; Türkiye'nin bazı taleplerindeki ısrarında yumuşamaya gittiğini; ancak esas talepleri olan "NATO partneri olarak silah ihracatına konulan ambargonun kaldırılması, bazı gruplarının (YPG/SDG) terörö örgütü olarak tanınması ve bazı PKK üyelerinin iade edilmesi"nden taviz vermediğini belirtti.

"Seçim öncesi bir koz olarak kullanacak"

Reuters'a konuşan Batılı bir kaynak ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreci 2023 seçimleri öncesine değerlendireceğini belirterek; "Erdoğan sonunda bu iki ülkenin üyelik sürecini destekleyecek ve seçmenine karşı bir zafer gibi lanse edecek" yorumunu yaptı.