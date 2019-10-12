Resulayn nerede son dakika Barış Pınarı Harekatı

Resulayn’ın terör örgütü PKK-PYD’nin elinde bulunuyordu. Resulayn’ın temizlenmesi Barış Pınarı Harekatı açısından son derece önemli. Terör örgütü PKK’nın Resulayn’da çatışmaların olmadığı hatta Suriye Milli Ordu askerlerinin püskürtüldüğü yalanını yayıyordu. Ancak Son dakika gelen haberlere göre Resulayn terör örgütü PYD’nin elinden alındı. Peki Resulayn nerede? Resulayn haritası.

Milli Savunma Bakanlığı Resulayn meskun maheli kontrol altına alındığını duyurdu. Peki Resulany nerede? Suriye şehridir. Rasüleyn, 360 m yükseklikte bulunmaktadır. 55.247 nüfusu barındırmakta olan Rasüleyn'da, Süryaniler, Araplar, Kürtler, Ermeniler ve Çeçenler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin sınır kenti Ceylanpınar'a bitişik bir sınır kapısı bulunmaktadır.

Resulayn'ın Suriye Milli Ordu'nun eline geçtiği ana ilişkin ilk görüntüler