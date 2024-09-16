Restorasyonu biten Rüstem Paşa Camisi çinileriyle görsel bir şölen sunuyor

Rüstem Paşa Camisi, ABD’nin önde gelen dergilerinden Newsweek tarafından 2007 yılında Avrupa’nın en güzel tarihi camisi seçilmişti. Seçimi yapan Newsweek muhabiri Rana Foroohar dergideki yazısında, Rüstem Paşa Camisi’ni “Avrupa kıtasında bulunan Osmanlı’dan kalma cami Ayasofya ve Sultanahmet’ten daha az turistik ve küçük ama bence çok daha güzel ve huzurlu. Giriş özellikle çok görkemli değil. Ama bir kez içeri girdiniz mi o güne kadarki en muhteşem İznik Çinileri ve mozaiklerini bulabilirsiniz. Sanki çinilerle bezeli bir bahçe gibi, tefekkür ve sükunet için mükemmel bir yer. Mısır Çarşısı’na çok yakın olması da önemli. Avrupa’da olduğunuza inanamayacaksınız.”şeklinde ifade etmiştir.

Haliç yönünden şehrin kıyı silüetinde önemli bir yere sahip olan bu cami esasen bir külliye içinde bulunur ve bu külliye Fatih ilçesinin Eminönü semtinde yer almaktadır. Rüstem Paşa Camisi, devrin sadrazamı ve Kanûnî Sultan Süleyman’ın damadı Rüstem Paşa tarafından 1555-1561 yılları arasında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Cami, şehir içindeki konumu, fevkanî yapısı ve Mimar Sinan camileri içindeki yeri kadar olağan üstü çini süslemeleriyle de dünyaca ünlüdür. Caminin iç ve son cemaat yeri duvarları ile ayak, payanda, pandantif gibi öğeleri döneminin desen ve teknik açıdan en gelişmiş ve en güzel İznik çinileriyle kaplanmıştır. Yarım kubbe ve tonozların içleri sıvalı ve üzerleri kalem işi bezemelidir. Bu kısımların özgün bezemeleri 19. yüzyılda kaldırılmış, yerlerine klasik dönem üslubu ile bağdaşmayan süslemeler yapılmıştır. Son cemaat yerinde caminin ana giriş kapısının iki yanında büyük çini panolar yer alır. Bunlardan daha iyi korunmuş durumda olan soldaki pano, lâcivert zemin üzerine stilize edilmiş natüralist bir üslupla düzenlenmiş “doğa yorumu” ile klasik dönem çini süsleme sanatının en güzel örnekleri arasındadır ve bir çiçek bahçesini anımsatır. Caminin dikkat çeken bir noktası da giriş kapısında çiniyle yapılan Kabe motifidir. Kabe motifi bir kare içinde kendine özgü bir sanatla tasvir edilmiştir. 20 Kasım 2020 tarihinde Cuma namazıyla ibadete açılan Rüstem Paşa Camisi merkezi konumda yer alması sebebiyle açıldığı günden itibaren yerli ve yabancı yüzlerce turistin ilgisini çekmeye devam ediyor.