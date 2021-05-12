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Yaşam Restoranlar ne zaman açılacak?
Yaşam

Restoranlar ne zaman açılacak?

17 günlük tam kapanmanın bitmesine az bir zaman kala vatandaşlar normalleşmenin nasıl olacağını merak ediyor. Bir süredir paket servise devam eden yeme-içme sektörünün ne zaman açılacağı merak kazandı. Peki, Restoranlar ne zaman açılacak? Lokanta ve cafeler açılacak mı? İşte son durum..

Yeniakit Publisher
2021-05-12 16:20:00 -
Restoranlar ne zaman açılacak?

Restoran, lokanta ve kafelerin ne zaman açılacağı son gelişmeler ile vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Tam kapanma kararı kapsamında 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerinde bu işletmelerin kapalı olacağı bildirilmişti.

Restoranlar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması bekleniyor. Ancak daha önce yayınlanan genelgede kafelerin açılış tarihine yer verilmişti.

Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.

16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilen genelgede, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

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