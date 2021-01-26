Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletme için belirli kısıtlamalar uygulanıyor. Lokanta, kafe ve restoranlar gel- al paket servisi ile hizmete devam edebiliyor. Peki, restoranlar ne zaman açılacak?

Lokanta, kafe ve restoranlar ne zaman açılacak?

Kafelerin açılma tarihi merak ediliyor. Dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle kafeler, restoranlarla ilgili kararlar alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında restoranların durumunun görüşüleceğini açıkladı.

Kafeler ve restoranların açılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman ayrıntılar haberde yer alacak.