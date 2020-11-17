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Gündem Restoranlar kapanacak mı? | Kafeler kahvehaneler kapatılacak mı?
Gündem

Restoranlar kapanacak mı? | Kafeler kahvehaneler kapatılacak mı?

AVM'ler kapanıyor mu? Koronavirüs salgınında vakalar artmaya başladı. Son dönemde tırmanışa geçen hasta sıyası sebebiyle Bilim Kurulu önemli tavsiye kararları aldı. Peki, restoranlar kapatılacak mı? | Kahvehaneler kapatılıyor mu? | Kafeler açılmayacak mı? | Koronavirüs kısıtlamaları son durum

Yeniakit Publisher
2020-11-17 09:26:00 -
Restoranlar kapanacak mı? | Kafeler kahvehaneler kapatılacak mı?

Koronavirüs hangi mekanlar kapatılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde mart ile haziran ayları arasında pek çok tedbir uygulandı. Vakaların kontrol altına alınmasıyla ise yeni normalleşme adımları atıldı. Ancak son dönemde vakalar artış göstermeye başladı ve vatandaşlar yeni önlemlerin alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Peki, restoranlar kafeler kapatılacak mı?

Restoranlar kapanacak mı? | Kafeler kahvehaneler kapatılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" açıklamasını yaptı.

Alınan tavsiye kararlarının uygulanıp uygulanmayacağı ise bugün yapılan kabine toplantısının ardından öğrenilecek.

Bilim Kurulu’nun eğlence mekanları, kafeler ve restoranlar gibi mekanlara kısıtlama getirilmesini önerdiği gelen haberler arasında. Restoranların bir süre yalnızca paket servis yapması bekleniyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yok.

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