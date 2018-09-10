Restoranı basıp pide yedi, 8 yıl hapis cezası aldı

Olay, Şubat ayında Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Caddesi'nde bulunan restoranda yaşanmıştı. İddiaya göre, restorana giden Hacı Halil Urhanoğlu (40), yemeğini yedikten sonra işletmeci Abdulkadir Demir'i tehdit edip, "Bugüne kadar benden borcum için fazla fazla kestiğiniz paraları geri verin, yoksa sizi öldürürüm" dedi. İşletmenin camını kıran ve restoranın içine elindeki aletlerle zarar veren Urhanoğlu, Abdulkadir Demir'in şikayeti üzerine yakalanarak 25 Şubat 2018'de çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hacı Halil Urhanoğlu ile avukatı katıldı. Son savunmasını yapan tutuklu sanık, üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. O gün alkollü olduğunu söyleyen Urhanoğlu, yağmalama olmadığını ve beraatini istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık hakkında "Silahla tehdit ve yağma" suçlarından toplam 8 yıl hapis cezasına hükmetti.