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Spor Resti çeken Mesut Özil Alman basınının hedefinde
Spor

Resti çeken Mesut Özil Alman basınının hedefinde

Alman BILD gazetesi, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı ile ilgili açıklamalarının ardından yıldız futbolcuyu karalamaya kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 23:28:00 -
Resti çeken Mesut Özil Alman basınının hedefinde

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil'in imza töreni, büyük bir organizasyonla gerçekleştirildi.

"Almanya Milli Takımı'nda oynamam"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Mesut Özil, Alman Milli Takımı hakkında gelen soruya yanıt verdi.

Özil konuyla ilgili, "Ben bir yola gitmişken asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı'na başarılar diliyorum ama asla bir daha oynamam." ifadelerini kullandı.

Almanlar hazmedemedi

Alman basınından BILD gazetesi ise Mesut'un bu cevabını hazmedemeyerek yıldız oyuncuyu eleştirmek adına bir haber yaptı.

"Mesut Özil konusabilmek icin 39 dakika beklemek zorunda kaldi" ifadelerinin yer aldığı haberin, Özil'in bir daha Almanya Milli Takımı'nda oynamayacağını söylemesinin ardından servis edilmesi dikkat çekti.

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