Ressam vekilden, kendi resmini çizen işitme engelli yeteneğe ziyaret

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, kendi resmini çizildiğini basından öğrendiği işitme engelli ressam Ayhan Akın’ı atölyesinde ziyaret etti.

Bir taraftan babasının yaptığı maket modellerini, diğer taraftan ise sevdiği kişilerin karakalem resmini yapan Ayhan Akın’a çizimleri arasında yer alanAk Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’tensürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Avukat olmasının yanı ressamlığıyla da adından söz ettiren AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, sanata ve sanatçıya her zaman değer verdiğini ifade ederek kendi resminin bir başkası tarafından yapılmasının ayrı bir sürpriz olduğunu söyledi. Öztürk “Ayhan Akın kardeşimizin hikayesini basından öğrendim. Bir taraftan maket çizimleri yaparken diğer taraftan da potre çalışmaları yapıyor. Yaptığı portre çalışmaları arasında Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin de olduğunu görmekten mutlu oldum. Çok yetenekli olduğunu gördüğüm kardeşimizi desteklemek ve yanında olduğumu bilmesini istedim” dedi.