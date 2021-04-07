Resmi Gazete'de yayınlandı! 377 teröristin mal varlıkları donduruldu

Terörle mücadelede, terörü finanse eden kişi ve kurumlara bir darbe daha vuruldu.

Daha önce İngiltere'nin IRA'ya karşı uyguladığı, ABD'nin de 11 Eylül saldırılarından sonra hayata geçirdiği, terör örgütleriyle ilişkili kişi ve kurumlara yönelik mali yaptırımlar, artık Türkiye'de de etkin bir şekilde kullanılıyor.

Terörle ilişkili 377 kişinin mal varlıkları donduruldu

Aralarında FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 377 kişi ve kurum, kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

Güleni Karayılan ve birçok isim var



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, FETÖ- DEAŞ ile PKK\KCK terör örgütü elebaşları ve örgüt üyesi 377 kişinin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Listeye göre FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde örgüt yöneticilerinden Fetullah Gülen, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Akın İpek, Duran Kalkan, Hidayet Karaca, Melek İpek, Mustafa Karasu, Ferhat Abdi Şahin, Sabri Ok, Fehman Hüseyin, Ahmet Kurucan, Ekrem Dumanlı, Musa Aşoğlu, Önder Aytaç, Mehmet Yalınalp, Selman Kuzu’nun mal varlıkları donduruldu.