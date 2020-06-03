  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Resmi Gazete’de yayımlandı! Türkiye ve Azerbaycan arasında vizeler kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma kapsamında karşılıklı olarak vize uygulaması kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:12:00 - 2020-06-03 09:27:25
Resmi Gazete’de yayımlandı! Türkiye ve Azerbaycan arasında vizeler kaldırıldı

Türkiye ve Azerbaycan, imzalanan anlaşma kapsamında karşılıklı olarak vize uygulamasını kaldırdı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası antlaşmaya göre, her iki tarafın geçerli pasaport hamili vatandaşları, bir diğer ülkeye 90 gün süreyle seyahatlerinde vize yükümlülüğünden muaf tutulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı