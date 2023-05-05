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Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre uzatıldı
Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre uzatıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-05 08:29:00 -
Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Diyarbakır ve Mardin'deki sahası için petrol arama ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Diyarbakır ve Mardin'de 61 bin 268 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 18 Nisan 2025'e kadar 2 yıllığına uzatılmasına karar verildi.

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