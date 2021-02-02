Resmi Gazete'de yayımlandı! Elektrikli araçlarda ÖTV oranları artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli iki sayılı listede yer alan elektrikli araç tiplerinde farklı oranlarda ÖTV artışı yapıldı. 2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı'nın yayımladığı kararda "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun ekli (II) sayılı listede yer alan, ve aşağıda tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir" denildi.

ÖTV zammı motor gücüne göre belirlenecek

Binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer elektrik motorlu taşıtlardan alınan ÖTV, motor gücüne göre yüzde 10, 25 ve 60 olarak uygulanacak

Binek otomobiller ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer elektrik motorlu taşıtlardan motor gücü 85 kilovatı geçmeyenler için uygulanan yüzde 3'lük oran yüzde 10'a, motor gücü 85 kilovatı geçen fakat 120 kilovatı geçmeyenler için uygulanan yüzde 7'lik oran yüzde 25'e, motor gücü 120 kilovatı geçenler için uygulanan yüzde 15'lik oran yüzde 60'a yükseldi.

ÖTV artışı yüzde 10'dan başlıyor

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV artışı olan otomobiller listesi:

0-85 Kw motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,

85 Kw'ı geçen 120 Kw'ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,

120 Kw üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a varan zam yapıldı.