Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda personel alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alımlar, KPSS puan sıralamasına göre mülakatsız gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, personel kadrosunu güçlendirmek için yeni alım sürecini başlattı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 680 sözleşmeli personel alınacak.

Alım sürecinde KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak. Adaylar, herhangi bir mülakat sürecine tabi tutulmadan puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek. Böylece yerleştirmelerin doğrudan sınav başarısına göre yapılması öngörülüyor.

İlana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, mülakatsız sözleşmeli 680 personel alınacak.

Başvurular, 7 Mayıs - 22 Mayıs'ta, son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu sözleşmeli personel alımı ilanını duyurdu.

Göktaş, şunları kaydetti:

"Büyük ailemizi güçlendirmeye devam ediyoruz! Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artırmak amacıyla yeni bir personel alım sürecini başlatıyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde KPSS puan üstünlüğü esas alınarak mülakatsız 680 sözleşmeli personel istihdam edeceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımız için başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Başvuru için: 'http://aile.gov.tr, http://kariyerkapisi.gov.tr/isealim'"

