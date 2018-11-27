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Resmi Gazete'de yayımlandı! Akıllı telefon alacaklar dikkat

BDDK'nın cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kredi kartıyla yapılan harcamalara ilişkin getirdiği yeni uygulama Resmi Gazete'de yayınlandı.

27 Kasım 2018 Salı 12:05
Resmi Gazete'de yayımlandı! Akıllı telefon alacaklar dikkat

Elektronik eşya, seyahat ve konaklama ile sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda kredi kartına taksit düzenlemesini getiren yeni uygulama Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve banka kartları, kredi kartları ve kredi işlemleri ile finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esaslarını düzenleyen yönetmeliklerde değişiklik öngören yönetmeliklere göre, taksit sayısı; tablet ve bilgisayar satışlarında altıyı, fiyatı 3,500 TL’ye kadar olan cep telefonu satışlarında 12’yi, bu fiyatın üzerinde olan cep telefonu satışlarında ise altıyı aşamayacak.

12 taksit uygulaması

Bu kapsamda 3,500 TL altında fiyatı olan cep telefonlarının satışında öngörülen 12 taksit, 31 Ocak 2019 sonuna kadar uygulanacak.

Kredi kartı taksit sayısı; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanacak.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 12:05
  1. Resmi Gazete
  2. BDDK

YORUM YAZ

  • fahrifahri36 dk önce
    bi sorgulayın be ALLAH size akıl beyin vermedi mi ,bir soru sormayada mı acizsiniz.bu sınırı neden koydunuz neden kaldırıyorsunuz.şu kadar basit bi soru...sınırlama konulduğun da şak şak şak ,kaldırılınca şak şak şak bu ne ya
  • MülayimMülayim56 dk önce
    Başka bir sitede kredi kartı değil telefon için çekilen banka kredisinden bahsediyor. Hangisi doğru?
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