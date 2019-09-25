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Resmi Gazete'de yayımlandı! 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy haftası!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 20-27 Aralık tarihleri arası bundan böyle Mehmet Akif Ersoy haftası olarak anılacak. Değişikliğe ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Milli Şairimizin torunu Selma Ersoy Argon, "Bu yönetmelikle Mehmet Akif sevgisi tamamlanmış oldu." dedi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 13:52
Resmi Gazete'de yayımlandı! 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy haftası!

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Milli Şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un ailesi tarafından 19 Aralık’taki ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talep edilen istekler birer birer gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 20-27 Aralık tarihleri Mehmet Akif Haftası olarak anılacak. Merhum Ersoy'un ailesi heyetin doğal üyesi olacak ve etkinliklerin koordinasyonunu da devlet adına Milli Eğitim Bakanlığı yürütecek.

'Mehmet Akif sevgisi tamamlanmış oldu'

Milli Şairimizin torunu Selma Ersoy Argon, yapılan değişikliklere ilişkin açıklamasında “Eski yönetmelikte bir sevginin ürünüydü. Ancak şimdi bu değişiklikle sevgi tamamlanmış oldu. Ailemiz bu yürütme kurulunun doğal üyesi sayıldı. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanımıza ve bu çalışmada emeği geçen bürokratlara ailemiz adına kalbi şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

'Artık gençlere onu daha gür bir seda ile anlatacağız'

"Bu değişiklikle tüm okullarımızda Mehmet Akif’i, onun bağımsızlık ve hürriyet anlayışını, imanını ve milli şuurunu gençliğimize daha gür bir seda ile anlatabileceğiz." diyen Argon, şunları söyledi:

"Asım’ın nesli, işte bu mesailerin meyvesi olarak yetişecektir. Milli şuurumuzun idrakinde bir neslin inşası için yapılan bu çalışmaları takdir ediyorum. Ailemiz, Sebilürreşad Dergisi ve Derneği, Akif-Der heyeti ve bizlerle gönül bağı içinde olan tüm şair, yazar ve düşünce insanlarımızla Akif’in Anadolu ülküsüne ve Asım’ın neslinin yetişmesi yolunda yürütülen çalışmalara sahada destek vereceğimizi belirtmek istiyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza tekraren kalbi şükranlarımı sunuyorum."

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:52
  1. Milli Şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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  • Adamcağızın cenasine bile sahip çıkmadılarAdamcağızın cenasine bile sahip çıkmadılar5 dk önce
    Bi İstiklal Marşı’nı vatansever gözükmek için kabul ettiler,CHP Akif’in cenazesini ortada bıraktı!
  • Coskunakademi Coskunakademi 44 dk önce
    Sizin o ovdugunuz fesli bir konusmasinda Mehmet Akife serseri diyordu...neymis istiklal marsi korkma diyerek basliyormus ne korkacagim lan serseri diye hakaret ettigi konusmasi var
  • hüseyinhüseyin53 dk önce
    Mehmet Akif Ersoy'unanılarında yazdığı üzere şahit olduğunu Binbaşının rüyasını okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Selam olsun Abdülhamit Hana

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