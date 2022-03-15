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Aktüel Resmi Gazete’de bugün ne yayınlandı? Resmi Gazete kararları son dakika:
Aktüel

Resmi Gazete’de bugün ne yayınlandı? Resmi Gazete kararları son dakika:

Resmi Gazete kararları tüm vatandaşları yakından ilgilendirmekte. Yasalaşan kanunlar ile yürütme ve yargı kararları, atamalar, görevden almalar, yönetmelikler ve yeni düzenlemelerin yanında kamu kurumların, bakanlıkların atama kararları da Resmi Gazete’de yayımlanmakta. İşte Resmi Gazete'de bugün (15 Mart2022)

Yeniakit Publisher
2022-03-15 09:57:00 - 2022-03-15 09:57:37
Resmi Gazete’de bugün ne yayınlandı? Resmi Gazete kararları son dakika:

Resmi Gazete kararları tüm vatandaşları yakından ilgilendirmekte. Yasalaşan kanunlar ile yürütme ve yargı kararları, atamalar, görevden almalar, yönetmelikler ve yeni düzenlemelerin yanında kamu kurumların, bakanlıkların atama kararları da Resmi Gazete’de yayımlanmakta. Resmi Gazete'de bugün (15 Mart2022)

Resmi Gazete kararları bugün neler yayınlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5303)

YÖNETMELİKLER

–– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Kapadokya Alan Başkanlığı Ücrete Tabi Başvurular ve Sunulacak Hizmetler Karşılığı Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

–– Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/11 ila 70)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

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