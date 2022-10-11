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Medya Resmi gazete basılmazsa oturur kendi basar: Samsun'da baro başkanı seçiminde Nizamettin Güvenç'e de 1 oy çıktı
Medya

Resmi gazete basılmazsa oturur kendi basar: Samsun'da baro başkanı seçiminde Nizamettin Güvenç'e de 1 oy çıktı

Dün Samsun Barosu'nda yapılan başkanlık seçiminde Kurtlar Vadisi'nde Adnan Biricik'in canlandırdığı Nizamettin Güvenç'e 1 oy çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 12:22:00 -
Resmi gazete basılmazsa oturur kendi basar: Samsun'da baro başkanı seçiminde Nizamettin Güvenç'e de 1 oy çıktı

Dün Samsun Barosu'nda yapılan başkanlık seçiminde Kurtlar Vadisi'nde Adnan Biricik'in canlandırdığı Nizamettin Güvenç'e 1 oy çıktı.

Dün Samsun Barosu'nda yapılan başkanlık seçiminde Kurtlar Vadisi'nde avukat rolünde oynayan Nizamettin Güvenç'e 1 oy çıktı. Olay Twitter'da 'Kurtlar Vadisi' adlı hesabın paylaşımıyla ortaya çıktı.
Görsel, diziyi sevenler tarafından sıkça paylaşıldı.

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