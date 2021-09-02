Resmi Gazete atamaları! Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Gazete atamalar son dakika listesi
Cumhurbaşkanlığı yeni atamalar merak ediliyor. Resmi Gazete atama kararları binlerce bürokrat ve memur tarafından yakından takip ediliyor. Son Resmi Gazete atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Yüksek Hakem Kurulu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla atamalar gerçekleştirildi. Peki Resmi Gazete atama kararı kimler atandı? İşte Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararları listesi…
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de atama kararları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Müfettiş Abdulsamet Taş, Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Sefa Yapraklı, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliğine Vergi Müfettişi Serdar Akın atandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Bilecik İl Müdürlüğüne Abdullah Ay getirilirken, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Salih Hartavi ile Müfettişler Erdal Özkaya ve Emin Göksu bu görevlerinden alındı.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na gereğince Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine Uğur Kızılca, yedek üyeliklerine ise Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun seçildi. Resmi Gazete kararları için tıklayın