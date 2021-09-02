Resmi Gazete atamaları! Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Gazete atamalar son dakika listesi

Cumhurbaşkanlığı yeni atamalar merak ediliyor. Resmi Gazete atama kararları binlerce bürokrat ve memur tarafından yakından takip ediliyor. Son Resmi Gazete atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Yüksek Hakem Kurulu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla atamalar gerçekleştirildi. Peki Resmi Gazete atama kararı kimler atandı? İşte Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararları listesi…