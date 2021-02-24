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Gündem Resmi Gazete atama kararlar yayınlandı! 24 Şubat Cumhurbaşkanlığı atamaları
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Resmi Gazete atama kararlar yayınlandı! 24 Şubat Cumhurbaşkanlığı atamaları

Resmi Gazete atamaları. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atamalar gerçekleştirildi. Atama kararlarına göre bazı büyükelçilerin görev yeri değişirken bazı büyükelçiler de merkeze çekildi. DSİ Genel Müdürlüklerine de atamalar yapıldı. İşte 24 Şubat Resmi Gazete atama kararları.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 08:32:00 - 2021-02-24 08:32:56
Resmi Gazete atama kararlar yayınlandı! 24 Şubat Cumhurbaşkanlığı atamaları

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Dublin Büyükelçisi Levent Murat Burhan merkeze alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Serdar Kılıç, İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Levent Murat Burhan ve Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.

atama kararları resmi gazete

Resmi gazete atama kararları

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