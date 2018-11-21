Resmi açıklama geldi! Ryan Babel'den kötü haber
Milli takımda sakatlanan Ryan Babel'in sağlık durumuyla ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi.21 Kasım 2018 Çarşamba 19:12
Beşiktaş, milli takımda sakatlanan Ryan Babel'in sağ uyluk arka adale zarında mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."
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