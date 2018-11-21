THY- Euroleague
0553 313 94 23

Resmi açıklama geldi! Ryan Babel'den kötü haber

Milli takımda sakatlanan Ryan Babel'in sağlık durumuyla ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 19:12
Resmi açıklama geldi! Ryan Babel'den kötü haber

Beşiktaş, milli takımda sakatlanan Ryan Babel'in sağ uyluk arka adale zarında mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkesinin milli takım maçında sakatlanan oyuncumuz Ryan Babel'in sağlık ekibimizce yapılan muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adale (Biceps) zarında (Fascia) mikroyırtık ve buna bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır."

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 19:12
  1. Beşiktaş
  2. Acıbadem

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doların 5.30 direnci kırıldı! İşte son rakamlar
    1. Doların 5.30 direnci kırıldı! İşte son..
    2. Kan şekeri nasıl dengede tutulur?
    3. Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    4. "Son derece önemli ve verimli bir..
    5. Çocukları uyuşturucu bağımlısı yapmaya..
    6. Soğan tozu nasıl yapılır?
    7. Nijerya'da Boko Haram saldırları
    8. MHP belediye başkan adayları belli..
    9. "Ergenekon" davası hakim ve savcıları..
    10. Antibakteriyel lafına kanmayın!
    11. Kadını aileden uzaklaştıran..
    12. Avusturya’daki "Antisemitizm ve..
    13. Ukrayna, İsrail ile "serbest ticaret"e..
    14. "Şehit olmak için yola çıktım gazi..
    15. Hac'da bile telefonlar elden düşmüyor
    16. En ölümcül hastalıklar
    17. İranlı yetkiliden çarpıcı açıklama:..
    18. Piti kebabı nasıl yapılır?
    19. Sineklere karşı olan kimyasallar size..
    20. Kısırlık hızla artıyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!