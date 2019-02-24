Resmi açıklama geldi: Başakşehir - Bursaspor maçı oynanacak mı?

Bursaspor Kulübü Süper Lig'de dün ertelenen Medipol Başakşehir mücadelesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki, Başakşehir - Bursaspor maçı oynanacak mı? İşte konuya ilişkin Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama...

Başakşehir - Bursaspor maçı oynanacak mı?

Bursaspor resmi sitelerinden şu açıklamayı yaotı:

"Maçın tatil edildiği anda sahada olan formalarla devam edilme kararı alınmıştır. Karşılaşma Hakemleri ve Federasyon Temsilcilerinin bildirimine göre kronometre 5. dakikadan itibaren, İBFK yedek kulübesinin önünden atılacak taç atışıyla tekrar başlayacaktır."

Mücadele pazar akşamı saat 19:00 da başlayacak.