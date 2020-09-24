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Gündem Resmen yayımlandı! 6 üniversiteye rektör atandı
Gündem

Resmen yayımlandı! 6 üniversiteye rektör atandı

6 üniversiteye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni rektör atandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 05:55:00 -
Resmen yayımlandı! 6 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni kararlara göre, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirdi.

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