Resmen ölüm saçıyor! CHP'li Ataşehir Belediyesi'nden barınak yerine infaz yuvası

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin bünyesinde bulunan hayvan barınaklarındaki içler acısı durum, bir hayvansever tarafından deşifre edildi.

Rutubetli ve mikrop saçan ortamlarda kalan hayvanların görüntüsü görenlerin yüreklerini sızlattı. Sibel Nançin isimli bir hayvan severin ihbarı sonrası ortaya çıkan skandal görüntülerde CHP'li Ataşehir Belediyesi'nin çaresiz hayvanları rutubetli ortamlarda ıslak halde tuttuğu ve parmaklıkların da 10 yıllık olduğu belirtiliyor.

"Tarihi geçmiş aşılar kullanılıyor"

Kir pas hücreler içinde ve kırık dökük fayanslı barınakta tutulan köpeklerin adeta ölüme terk edildiğini belirten Nançin'e göre sadece parmaklıklar eski değil, köpekler için de tarihi geçmiş aşılar kullanılıyor. En son gördüğü aşının 2018 yılının ağustos ayına ait olduğunu belirten Nançin, mamaların da yeteri kadar dağıtılmadığını dile getiriyor.

"Annesizlikten değil, enfeksiyondan ölüyor"

Ölüm saçan barınakta yavru ve anne bütün köpeklerin iç içe yaşadığını belirten Nançin, yavruların yeri geldiği zaman hasta köpeklerin yanına konarak zamanla hastalıktan öldüğünü belirtiyor. Yaşanan bu vahşete ilişkin barınak yetkilileri tarafından "Annesizlikten ölüyorlar" çıkışına da sert çıkan Nançin, "Hayır enfeksiyon kaptırdınız" açıklamasında bulunuyor.

Barınak müdürü izin vermiyor

Öte yandan Ataşehir Belediyesi Veteriner Müdürü ve Ataşehir Hayvan Barınağı Müdürü Necati Bozkurt, Sibel Nançin'in çektiği görüntüler ve yaptığı ihbarı üzerine skandalı haber yapan ekibin barınağı görme talebini reddediyor.

"Hayvan hakları" konusunda burnundan kıl aldırmayan CHP zihniyetinin elinde zulüm gören köpeklerin durumu yürekleri burkarken, hayvan severler de yetkililerden bu rezaletin bir an önce düzeltilmesini talep ediyor.