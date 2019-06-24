Resmen duyurdular! Konyaspor Goran Zakaric ile anlaştı
Sırp medyasında yer alan habere Konyaspor, Partizan'da top koşturan Boşnak futbolcu Goran Zakaric'i transfer etmek için girişimlere başladığı belirtildi.24 Haziran 2019 Pazartesi 11:17
Sırp medyasında Konyaspor için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Konyaspor, Partizan'la anlaşma sağladı!
Sırp medyasında yer alan haberlere göre Konyaspor'un Partizan ile anlaştığı yazılırken Goran Zakaric'in de yeşil beyazlı ekip ile anlaşma sağlaması durumunda transfer önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği kaydedildi.
Partizan'ın bu transferden 800 bin Euro bonservis bedeli alacağı öğrenildi.
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